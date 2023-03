‘லியோ’ படப்பிடிப்பில் சஞ்சய் தத்: விடியோ வெளியிட்டு இன்ப அதிர்ச்சியளித்த படக்குழு!

மாஸ்டர் திரைப்படத்திற்குப் பிறகு நடிகர் விஜய் - இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூட்டணியில் உருவாகும் திரைப்படம் லியோ. விக்ரம் வெற்றியைத் தொடர்ந்து இந்தப் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் நடிக்க உள்ளவர்களின் விவரங்கள் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே ஆவலை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்தப் படத்தில் நடிகை த்ரிஷா, ஆக்‌ஷன் கிங் அர்ஜுன், பிரியா ஆனந்த், சஞ்சய் தத், மிஷ்கின், சாண்டி, மேத்யுவ் தாமஸ், கெளதம் வாசுதேவ் ஆகியோர் நடிக்க உள்ளதாக படக்குழு அறிவித்திருந்தது.

பிரபல ஹிந்தி நடிகர் சஞ்சய் தத் கே.ஜி.எஃப் படத்தில் வில்லனாக அசத்தினார். லியோ படத்திலும் இணைந்துள்ளது எதிர்பார்பை அதிகரித்துள்ளது. தற்போது காஷ்மீரில் படப்பிடிப்பு நடைபெற்று வருகிறது. இந்தப் படத்திற்காக சஞ்சய் தத் வெறித்தனமாக உடற்பயிற்சி செய்யும் விடியோக்கள் சமீபத்தில் வைரலானது.

தற்போது, சஞ்சய் தத் லியோ படப்பிடிப்பில் கலந்து கொண்ட விடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. ரசிகர்கள் விஜய்யின் தோற்றத்தை பார்த்ததில் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

Roll out the red carpet @duttsanjay sir has arrived in style to set the screen on fire



Exclusive video venum nu keteengalame, engaluku keturchu #Thalapathy @actorvijay sir @Dir_Lokesh @trishtrashers @anirudhofficial @Jagadishbliss#LEO pic.twitter.com/A0Ea1dqZVj