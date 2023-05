உடல் எடையை அதிகரித்த சூர்யா.. வைரல் புகைப்படம்!

நடிகர் சூர்யாவின் புதிய புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

'அண்ணாத்த' படத்திற்கு பின் சிறுத்தை சிவா இயக்கும் படத்தில் சூர்யா நடிக்கிறார். 'கங்குவா' எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தை ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார். தேவி ஸ்ரீபிரசாத் இசையமைக்கிறார். இதில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக பாலிவுட் நடிகை திஷா பட்டானி நடிக்கிறார்.

படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது கொடைக்கானலில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதையும் படிக்க: கங்குவா படத்தைக் கைப்பற்றிய பிரபல ஓடிடி!

இந்நிலையில், படப்பிடிப்பில் நடிகர் சூர்யா, ஜோதிகாவுடன் சண்டைப் பயிற்சியாளர் சுப்ரீம் சுந்தர் குடும்பத்தினர் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர். அப்படத்தில் சூர்யா தாடியுடன் உடல் எடையை அதிகரித்த தோற்றத்தில் உள்ளார்.

தற்போது, இப்படம் வைரலாகி வருகிறது.

#Family time in #Kodaikanal between the shoot of #Kanguva. My heartfelt gratitude to #Suriya Sir and #Jyothika Madam for the warm welcome. It was truly a memorable and joyous occasion! @Suriya_offl pic.twitter.com/HJnvp7IFxn