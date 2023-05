ஆர்.ஆர்.ஆர். திரைப்பட நடிகர் காலமானார்

ஆர்.ஆர்.ஆர். திரைப்படத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரியாக நடித்த ரே ஸ்டீவன்சன்(58) காலமானார்.

அயர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த ரே ஸ்டீவன்சன் பல்வேறு ஹாலிவுட் திரைப்படங்களில் நடித்து புகழ் பெற்றவர். இயக்குநர் ராஜமெளலியின் ஆர்.ஆர்.ஆர். திரைப்படத்தில் பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஸ்காட் துரையாக நடித்து ரசிகர்களை ஈர்த்தவர்.

What shocking news for all of us on the team!



Rest in peace, Ray Stevenson.



You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/YRlB6iYLFi