மகேஷ் பாபுவின் டெவில்: அனிமல் பட புரமோஷனில் ரகசியம் பகிர்ந்த இயக்குநர்! 

அர்ஜுன் ரெட்டி எனும் தெலுங்கு படத்தினை இயக்கியவர் சந்தீப் ரெட்டி வங்கா. இந்தப் படம் விமர்சன ரீதியாக மட்டுமல்லாமல் நல்ல வசூலையும் பெற்றது. இந்தப்படம் தமிழ், ஹிந்தியில் ரீமெக் செய்யப்பட்டு நல்ல வரவேற்பினைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த இயக்குநரின் அனிமல் படத்தில் பிரபல ஹிந்தி நடிகர் ரன்பீர் கபூர் நடித்துள்ளார். இதில் ராஷ்மிகா 'கீதாஞ்சலி' எனும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இயக்குநரின் சொந்தத் தயாரிப்பான பத்ரகாளி பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்துக்கு ஒளிப்பதிவு - அமித் ராய். சுப்ரீம் சுந்தர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராக கலக்கி இருப்பதாக சினிமா வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவிக்கின்றன.

இதையும் படிக்க: திரையரங்கில் குழந்தையைப் போல அழுதேன்: ஐஸ்வர்யா லட்சுமியின் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு!

பிரபல சன்னி தியோலின் சகோதரான பாபி தியோல் படத்தின் வில்லனாக நடித்துள்ளார். சூர்யாவின் கங்குவா படத்திலும் பாபி தியோல் நடித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்க: பீஸ்ட் படத்தை கிண்டல் செய்ததற்கு நெல்சனிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் ரசிகர்கள்! காரணம் பிரதமர் மோடியா?

ஹைதராபாத்தில் இன்று நடந்த புரமோஷன் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இயக்குநரிடம் மகேஷ் பாபு குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த சந்தீப் ரெட்டி வங்கா, “நான் முதலில் மகேஷ் பாபுவிடம் ஒரு கதை கூறினேன். அதற்கு டெவில் என்று பெயர். அதில் அனிமல் படத்தினைவிட வன்முறை அதிகம் இருக்கும். ஆனால் அந்தப் படத்தின் ஸ்க்ரிப்ட் அவருக்கு பிடிக்காததால் அது நடைபெறவில்லை” எனக் கூறினார்.

The Script which I narrated to @urstrulyMahesh is named #Devil which is on hold fr now. That character is more violent than #Animal pic.twitter.com/Ax49X9fCQf