மார்கழி திங்கள்: வெளியீட்டுத் தேதி மீண்டும் மாற்றம்!

பாரதிராஜாவின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மார்கழி திங்கள் படத்தின் வெளியீட்டு தேதி மீண்டும் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் சுசீந்திரன் தயாரிப்பில், இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் ‘மார்கழி திங்கள்’ என்கிற புதிய திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தில் பாரதிராஜா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். இப்படத்தின் டிரைலர் மற்றும் இசை வெளியிட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

‘மார்கழி திங்கள்’ திரைப்படம் கடந்த அக்.6 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர், அக். 20 ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டது.

இந்த நிலையில், விஜய்-யின் லியோ திரைப்படம் வரும் அக்.19ல் வெளியாகவுள்ளதால், மீண்டும் ‘மார்கழி திங்கள்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை அக்.27 ஆம் தேதிக்கு படக்குழுவினர் மீண்டும் மாற்றியுள்ளனர்.

#MargazhiThingal's release date got a makeover!New date, new excitement! Save the date: October 27th!



Isaignani @ilaiyaraaja Musical #MargazhiThingalFromOct27



Prod by @Dir_Susi 's #VennilaProductions

Dir by @manojkumarb_76 @offBharathiraja @shyamshelvan @maalu1815… pic.twitter.com/jqtJDwhUkL