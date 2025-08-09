லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்ட சிறை பட போஸ்டர்!

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் சிறை படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்குகிறார்.
இந்தப் படத்தில் அறிமுகமாகும் எல்.கே.அக்ஷய் குமார் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
இந்நிலையில், சிறை படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.
இந்தப் பட போஸ்டரை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்தப் படத்திற்கான கதையை தமிழ் எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமீபத்தில், அறிமுக இயக்குநர் ஷண்முக பிரியன் இயக்கிய லவ் மேரேஜ் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.