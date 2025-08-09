செய்திகள்

லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்ட சிறை பட போஸ்டர்!

நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் புதிய படம் குறித்து...
Vikram Prabhu First Look poster of Sirai
சிறை படத்தின் போஸ்டர். படம்: எக்ஸ் / லோகேஷ் கனகராஜ்.
நடிகர் விக்ரம் பிரபுவின் சிறை படத்தின் முதல்பார்வை போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டூடியோஸ் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி இயக்குகிறார்.

இந்தப் படத்தில் அறிமுகமாகும் எல்.கே.அக்‌ஷய் குமார் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், சிறை படத்தின் போஸ்டர் வெளியாகி ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது.

இந்தப் பட போஸ்டரை இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் வெளியிட்டிருந்தார்.

இந்தப் படத்திற்கான கதையை தமிழ் எழுதியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சமீபத்தில், அறிமுக இயக்குநர் ஷண்முக பிரியன் இயக்கிய லவ் மேரேஜ் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

The first look poster of actor Vikram Prabhu's film sirai has been released.

லோகேஷ் கனகராஜ்
Vikram prabhu
first look poster
விக்ரம் பிரபு

