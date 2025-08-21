ரூ. 500 கோடியைக் கடந்த கூலி!

கூலி திரைப்படத்தின் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி திரைப்படம் ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வணிக ரீதியாக பெரிய வெற்றியை நோக்கிச் சென்றுகொண்டிருக்கிறது.
தமிழகத்தில் வேலை நாள்களிலும் 60 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக டிக்கெட் முன்பதிவு நடைபெற்று வருகின்றன.
இதனால், கூலி திரைப்படம் வணிக ரீதியாக வெற்றி என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கடந்த 6 நாள்களில் இப்படம் உலகளவில் ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதில், தமிழகத்தில் மட்டும் ரூ. 150 கோடியளவிற்கு வசூல் நடைபெற்றிருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
