செய்திகள்

விஷ்ணு விஷாலின் ஆர்யன் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் ‘ஆர்யன்’ படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது...
ஆர்யன் திரைப்படம் போஸ்டர்
ஆர்யன் திரைப்படம் போஸ்டர்
Published on
Updated on
1 min read

நடிகர் விஷ்ணு விஷாலின் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘ஆர்யன்’ திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான விஷ்ணு விஷால், இறுதியாக நாயகனாக நடித்து கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு ”கட்டா குஸ்தி” எனும் திரைப்படம் வெளியானது.

அதன்பின்னர், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், ஐஷ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கிய ”லால் சலாம்” மற்றும் ”ஓஹோ எந்தன் பேபி” ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இயக்குநர் பிரவீன் இயக்கத்தில், நடிகர் விஷ்ணு விஷால் தயாரித்து நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய திரைப்படமான “ஆர்யன்” வரும் அக்டோபர் 31 ஆம் தேதி உலகெங்கிலும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் எனப் படக்குழு இன்று (ஆக.29) அறிவித்துள்ளது.

நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நாயகனாக நடித்துள்ள இப்படம் வெளியாகவுள்ளது, அவரது ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இதையும் படிக்க: பாம் திரைப்பட டிரைலர்!

Summary

The release date of the film 'Aaryan' starring actor Vishnu Vishal has been announced.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தமிழ் சினிமா
விஷ்ணு விஷால்
வெளியீட்டுத் தேதி
ரிலீஸ் தேதி
புதிய படம்
ஆர்யன்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com