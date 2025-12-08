செய்திகள்

திரைத்துறையில் 20 ஆண்டுகள்... ரெஜினா கேசண்ட்ராவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி!

நடிகை ரெஜினாவின் திரைப் பயணத்திற்கான பாராட்டு குறித்து...
Regina Cassandra got emotional as her 20-year journey was honoured at the Democratic Sangha Annual Forum
கேக் வெட்டி கொண்டாடிய ரெஜினா. படம்: இன்ஸ்டா / ரெஜினா கேசண்ட்ரா.
Updated on
1 min read

நடிகை ரெஜினா கேசண்ட்ராவின் 20 ஆண்டுகால திரைப் பயணத்தைக் கொண்டாடும் வகையில் டெமோக்ரடிக் சங்கா கேக் வெட்டி கொண்டாடியது.

நடிகை ரெஜினாவுக்கு முன்னமே தெரிவிக்காமல் திடீரென இன்ப அதிர்ச்சியாக செய்ததால் அவர் மிகவும் அகம் மகிழ்ந்த காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

சென்னையைச் சேர்ந்த நடிகை ரெஜினா கேசண்ட்ரா முதன்முதலாக கண்ட நாள் முதல் எனும் தமிழ் படத்தில் நடித்திருந்தார்.

இந்தப் படம் 2005-இல் நவ.18ஆம் தேதி வெளியாகியது. அடுத்து கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா என்ற படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்தது.

தமிழ், தெலுங்கில் வித்தியாசமான கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கும் இவர் ஹிந்தி திரைப்படத்திலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

கடந்த நவம்பர் 18இல் ரெஜினா இந்த 20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருந்தார்.

டெமோக்ரடிக் சங்காவின் வருடாந்திர விருது வழங்கும் விழாவில் கலந்துகொண்ட ரெஜினாவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்கும் வகையில் அந்த நிறுவனம் கேக் வெட்டி அவருக்கு வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தது.

தற்போது, மூக்குத்தி அம்மன் -2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

Summary

