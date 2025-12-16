செய்திகள்

கதாநாயகியான நாட்டாமை டீச்சரின் மகள்!

நாட்டாமை டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவரின் மகள் குறித்து...
Actress Rani and her daughter Tharnika.
நடிகை ராணி, அவரது மகள் தர்ணிகா. படங்கள்: இன்ஸ்டா / தர்ணிகா.
Updated on
1 min read

சரத்குமார் நடித்த நாட்டாமை படத்தில் டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவரின் மகள் தற்போது நாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.

நாட்டாமை படத்தில் டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து புகழ்ப்பெற்றவர் நடிகை ராணி என்கிற ரக்‌ஷா. இவர் ஜெமினி படத்தில் ஓ போடு பாடலிலும் மிகவும் கவனம் ஈர்த்தார்.

இவரது மகள் தர்ணிகா தற்போது நாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் ஷண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ள கொம்புசீவி படத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளார்.

Kombuseevi movie poster.
கொம்புசீவி பட போஸ்டர். படங்கள்: இன்ஸ்டா / தர்ணிகா.

மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புவீசி’ என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.

நகைச்சுவை கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவான கொம்புவீசியில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமார் நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார்.

இந்தப் படம் வருகிற டிச. 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

சரத்குமார்
Teacher
விஜயகாந்த்
Sarathkumar
heroin
Shanmuga Pandian
kombuseevi

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com