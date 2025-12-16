கதாநாயகியான நாட்டாமை டீச்சரின் மகள்!

சரத்குமார் நடித்த நாட்டாமை படத்தில் டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவரின் மகள் தற்போது நாயகியாக அறிமுகமாகியுள்ளார்.
நாட்டாமை படத்தில் டீச்சர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து புகழ்ப்பெற்றவர் நடிகை ராணி என்கிற ரக்ஷா. இவர் ஜெமினி படத்தில் ஓ போடு பாடலிலும் மிகவும் கவனம் ஈர்த்தார்.
இவரது மகள் தர்ணிகா தற்போது நாயகியாக தமிழ் சினிமாவில் ஷண்முக பாண்டியன் நடித்துள்ள கொம்புசீவி படத்தில் அறிமுகமாகியுள்ளார்.
மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த்தின் மகன் சண்முக பாண்டியனை நாயகனாக வைத்து இயக்குநர் பொன்ராம் ’கொம்புவீசி’ என்கிற படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
நகைச்சுவை கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவான கொம்புவீசியில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் சரத்குமார் நடிக்க, யுவன் சங்கர் ராஜா இசையமைத்திருக்கிறார்.
இந்தப் படம் வருகிற டிச. 19 ஆம் தேதி திரைக்கு வருமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.