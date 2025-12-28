மலேசியா முருகன் கோயிலில் எச்.வினோத் சாமி தரிசனம்!
மலேசியா பத்துமலை முருகன் கோயிலில் ஜனநாயகன் திரைப்பட இயக்குநர் எச்.வினோத் சாமி தரிசனம் செய்தார்.
இயக்குநர் எச். வினோத் - விஜய் கூட்டணியில் ஜனநாயகன் திரைப்படம் உருவாக்கியுள்ளது. விஜய்யின் கடைசிப் படமாக உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பாபி தியோல், பிரியா மணி, பிரகாஷ் ராஜ் ஆகியோர் முக்கிய ரோலில் நடித்துள்ளனர்.
பொங்கலையொட்டி ஜனவரி 9ஆம் தேதி ஜனநாயகன் வெளியாகவுள்ள நிலையில், படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசியா தலைநகர் கோலாலம்பூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற நேஷனல் ஸ்டேடியத்தில் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.
இதன் பிறகு விஜய் படத்தில் நடிக்கமாட்டார் என்பதால், அவரை இசை வெளியீட்டு விழாவைக்கான 80 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் குவிந்தனர். ரசிகர்கள் முன்னிலையில் விஜய் ஆடிப் பாடியதால் உற்சாகமாக இசைவெளியீட்டு விழா நடந்து முடிந்தது.
நிகழ்ச்சி முடிந்து விஜய் மலேசியாவில் இருந்து புறப்பட்ட நிலையில், இயக்குநர் எச்.வினோத் தனது குழுவுடன் பத்துமலை முருகன் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அவருக்கு கோயில் சார்பில் மரியாதை செய்யப்பட்டது.
Jananayagan director H. Vinoth visits the Murugan temple in Malaysia
