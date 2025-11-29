எப்போதும் பாட்ஷா! ரஜினியை முத்தமிட்ட ரன்வீர் சிங் - வைரல் விடியோ!

நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கையில் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் முத்தமிட்ட விடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றது.
சூப்பர் ஸ்டார் என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் திரைத்துறையில் அறிமுகமாகி 50 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கோவாவில் நடைபெற்ற இந்திய சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் நடிகர் ரஜினிகாந்துக்கு நேற்று (நவ. 28) வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது.
இந்த விருதை, நடிகர் ரஜினிக்கு கோவா முதல்வர் பிரமோத் சாவந்த் வழங்கினார். அப்போது, மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் மற்றும் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்வீர் சிங் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.
இந்த நிலையில், விருது பெற்றதும் மேடையில் நின்றிருந்த அனைவருக்கும் நடிகர் ரஜினிகாந்த் கைகொடுத்து மரியாதை தெரிவித்தார். இறுதியாக, நடிகர் ரன்வீர் சிங்கிற்கு கைகொடுத்தபோது ரஜினிகாந்தின் கையில் அவர் முத்தமிட்டார்.
இந்த விடியோ, இணையத்தில் வைரலான நிலையில் இந்த நிகழ்வு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பாட்ஷா திரைப்படத்தில் வரும் காட்சியை ரீ-கிரியேட் செய்ததுபோல் இருக்கின்றது என இணையவாசிகள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
