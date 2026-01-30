ஓடிடியில் துரந்தர்..! தமிழ் உள்பட 3 மொழிகளில் ரிலீஸ்!

நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடிப்பில் உருவான துரந்தர் படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் வெளியாகியுள்ளது.
ஆதித்யா தார் இயக்கத்தில் திரையரங்கில் வெளியான இந்தத் திரைப் படம் உலகம் முழுவதும் சுமார் ரூ.1,300 கோடி வசூலித்து அசத்தியது.
பான் இந்திய மொழிகளில் வெளியாகாமல் ஹிந்தியில் மட்டும் திரைக்கு வந்து இந்த இமாலய சாதனை படைத்ததால் இந்திய திரைத்துறையினர் ஆச்சரியமடைந்தனர்.
நடிகர்கள் மாதவன், சஞ்சய் தத், அக்ஷய் கண்ணா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.
பாகிஸ்தானுக்கு உளவாளியாகச் செல்லும் ரன்வீர் சிங்கின் நடிப்பு பாராட்டப்பட்டது. இருப்பினும் அரசியல் ரீதியாக இந்தப் படத்துக்கு கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்நிலையில், நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது.
