இந்தியா கையில் பாகிஸ்தானின் தலையெழுத்து... துரந்தர் - 2 தமிழ் டிரைலர்!

துரந்தர் - 2 தமிழ் டிரைலர்....

ரன்வீர் சிங்
Updated On :8 மார்ச் 2026, 6:21 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரன்வீர் சிங் நடித்த துரந்தர் - 2 திரைப்படத்தின் தமிழ் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ரன்வீர் சிங் நடித்துள்ள துரந்தர் 2 திரைப்படம் மார்ச் 19 ஆம் தேதி உலகளவில் பிரம்மாண்டமாகத் திரைக்கு வருகிறது. முதல் பாகம் ஏற்படுத்திய அதிர்வால் இரண்டாம் பாகமான துரந்தர் தி ரிவென்ச் படத்திற்கும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஆதித்ய தர் எழுதிய இயக்கிய இப்படத்தின் ஹிந்தி டிரைலர் நேற்று (மார்ச் 7) வெளியாகி பரவலமான ஹிட் அடித்தது.

இந்த நிலையில், இதன் தமிழ் மொழிக்கான டிரைலர் இன்று வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ் டப்பிங்கும் சரியான முறையில் செய்யப்பட்டுள்ளதால் தமிழக வெளியீட்டிலும் இப்படம் நல்ல வசூலைப் பெறலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

