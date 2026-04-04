கமலுடன் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பு எப்போது? ரஜினி அளித்த அப்டேட்!

நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம் குறித்து புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்த் திரையுலகின் ஜாம்பவான் நடிகர்களான ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் 47 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இணைந்து புதிய திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளனர். இப்படத்தை, பிரபல இயக்குநர் நெல்சன் இயக்குகிறார்.
இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத்தை ரெட் ஜெயிண்ட் மூவிஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கின்றனது. மேலும், இப்படம் குறித்த அறிவிப்பு விடியோ வெளியாகி ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நடிகர் ரஜினிகாந்த் நெல்சன் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசனுடன் தான் இணைந்து நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வரும் ஆகஸ்ட் மாதம் துவங்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக, நடிகர் கமல்ஹாசனின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் 173 ஆவது திரைப்படத்தை இயக்குநர் சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.
A new announcement has been released regarding the film starring actors Rajinikanth and Kamal Haasan together.
