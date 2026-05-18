சேயோன் படப்பிடிப்பு போஸ்டர்!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.
இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று மதுரையில் துவங்கியுள்ளது.
நாயகியாக பாக்யஸ்ரீ போர்ஸும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பால சரவணன் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைப்பில் மதுரை வாழ்வியல் சார்ந்த படமாக உருவாகிறது.
இந்த நிலையில், படப்பிடிப்பு தொடங்கப்பட்டதாக புதிய போஸ்டர் வெளியிட்டு அறிவித்துள்ளனர். நடிகர் கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் நிறுவனம் தயாரிக்கும் சேயோன் இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Filming for the movie Seyon, starring actor Sivakarthikeyan, has begun.
