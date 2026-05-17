நாளை (மே 18) சேயோன் படப்பிடிப்பு!

சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.
இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதன் அறிமுக புரோமோ வெளியாகி நல்ல கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.
இப்படம் விருமாண்டி திரைப்படம் போல கருமாத்தூர் தெய்வங்களை மையமாக வைத்து மதுரையில் நடக்கும் ஆக்சன் குடும்பப் படமாக உருவாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க, விவேக் விஜயகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நாளை (மே 18) துவங்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
An official announcement has been made regarding the filming of the movie Seyon
