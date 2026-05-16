முதல்வர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு

சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் முதல்வர் விஜய்யை சந்தித்து மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப் பதிவில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தம்பி விஜய் விஜய்யை இன்று நேரில் சந்தித்து வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தேன்.
தமிழ்நாட்டை மேம்படுத்தும் பல கனவுகளை உற்சாகத்துடன் பகிர்ந்துகொண்டார். சந்திப்பின்போது அவர் காட்டிய பண்பும் அன்பும் நெகிழ்ச்சியளித்தது.
பல்வேறு இடையூறுகளைச் சந்தித்து வரும் தமிழ்த் திரைப்படத் துறைக்கு தமிழ்நாடு அரசின் ஆதரவும் அரவணைப்பும் வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி 6 முக்கியமான கோரிக்கைகளை அவரிடம் கொடுத்திருக்கிறேன். நன்மை மலரட்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.
முதல்வர் விஜய்யை மரியாதை நிமித்தமாக சுமார் 30 நிமிடங்கள் சந்தித்து கமல் பேசியதாக தகவல் தெரிய வந்துள்ளது. முன்னதாக கமல்ஹாசன் நேற்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஆகியோரை நேரில் சந்தித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Makkal Needhi Maiam chief Kamal Haasan met Chief Minister Vijay at his Neelankarai residence in Chennai and extended his wishes
