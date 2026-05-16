புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!

முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசில் பொறுப்பேற்ற 9 அமைச்சர்களுக்கு இன்று(மே 16) துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு கடந்த மே 10 ஆம் தேதி பதவியேற்றது. முதல்வர் விஜய்யுடன் 9 அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றனர். பதவியேற்று 6 நாள்களாகியும் துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
இதையடுத்து இன்று அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் பட்டியல் மற்றும் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர்லேகரை முதல்வரின் தனிச் செயலர் செந்தில் குமார் சந்தித்திருந்தார்.
இதையடுத்து முதல்வர் விஜய் மற்றும் 9 அமைச்சர்களின் துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
முதல்வர் விஜய் - காவல், உள்துறை, பொது நிர்வாகம், மகளிர் மேம்பாடு, இளைஞர் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம்
என். ஆனந்த் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் - ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து மற்றும் பஞ்சாயத்து ஒன்றியம், பாசனத் திட்டங்கள்.
ஆதவ் அர்ஜுனா - பொதுப்பணித் துறை(கட்டடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள்), விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை.
கே.ஜி. அருண்ராஜ் - மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை
செங்கோட்டையன் - நிதித் துறை (நிதி, ஓய்வூதிங்கள்)
வெங்கட ரமணன் - உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வழங்கல் துறை.
சிடிஆர் நிர்மல் குமார் - மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை
ராஜ் மோகன் - பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை
டி.கே. பிரபு - கனிம வளங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் துறை
கீர்த்தனா - தொழில் துறை என துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
Summary
Ministries alloted to new ministers in tvk govt
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
முதல்வர் விஜய் சார்..! நடிகர் முத்துக்காளை வெளியிட்ட கோரிக்கை விடியோ!
தமிழக முதல்வருடன் பிஎம்டபிள்யூ, யமஹா நிறுவனங்களின் தலைவர்கள் சந்திப்பு!
தமிழக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் விஜய் - புகைப்படங்கள்
முதல்வர் விஜய் பதவியேற்பு: தவெகவினர் பட்டாசு வெடித்துக் கொண்டாட்டம்
விடியோக்கள்
”விவாகரத்து கிடக்கும் வரை நடிக்கப்போவதில்லை!”: Ravi Mohan பரபரப்பு பேட்டி!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை