கீர்த்தனாவுக்கு தொழில்துறை ஒதுக்கீடுதமிழக நிதியமைச்சரானார் செங்கோட்டையன்பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பெட்ரோல் ஏற்றுமதிக்கான கலால் வரி லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்வு!முதல்வர் விஜய்யுடன் கமல்ஹாசன் சந்திப்பு!ரூ.100 கோடி ஆன்லைனில் கல்வி வழங்கும் நிறுவனத்தை மூடும் அங்குர் வாரிகூ! ஏஐ காரணமா?பள்ளி, கல்லூரிகளில் போதைப் பொருள் புழக்கம்: ஆய்வு நடத்த உத்தரவு
புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு!

புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு பற்றி...

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

Updated On :14 நிமிடங்கள் முன்பு

முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசில் பொறுப்பேற்ற 9 அமைச்சர்களுக்கு இன்று(மே 16) துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு கடந்த மே 10 ஆம் தேதி பதவியேற்றது. முதல்வர் விஜய்யுடன் 9 அமைச்சர்கள் பொறுப்பேற்றனர். பதவியேற்று 6 நாள்களாகியும் துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

இதையடுத்து இன்று அமைச்சர்களுக்கான துறைகள் பட்டியல் மற்றும் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர்லேகரை முதல்வரின் தனிச் செயலர் செந்தில் குமார் சந்தித்திருந்தார்.

இதையடுத்து முதல்வர் விஜய் மற்றும் 9 அமைச்சர்களின் துறைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

முதல்வர் விஜய் - காவல், உள்துறை, பொது நிர்வாகம், மகளிர் மேம்பாடு, இளைஞர் நலன், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம்

என். ஆனந்த் - ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் - ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து மற்றும் பஞ்சாயத்து ஒன்றியம், பாசனத் திட்டங்கள்.

ஆதவ் அர்ஜுனா - பொதுப்பணித் துறை(கட்டடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள்), விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை.

கே.ஜி. அருண்ராஜ் - மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை

செங்கோட்டையன் - நிதித் துறை (நிதி, ஓய்வூதிங்கள்)

வெங்கட ரமணன் - உணவு மற்றும் நுகர்பொருள் வழங்கல் துறை.

சிடிஆர் நிர்மல் குமார் - மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை

ராஜ் மோகன் - பள்ளிக் கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி மற்றும் தகவல் மற்றும் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை

டி.கே. பிரபு - கனிம வளங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் துறை

கீர்த்தனா - தொழில் துறை என துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

புதிய தமிழக அமைச்சர்களுக்கு துறைகள் ஒதுக்கீடு
Ministries alloted to new ministers in tvk govt

முதல்வர் விஜய் சார்..! நடிகர் முத்துக்காளை வெளியிட்ட கோரிக்கை விடியோ!

மதிய உணவுடன் செயலகம் வரும் முதல்வர்! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
