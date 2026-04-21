Dinamani
சேயோன் படப்பிடிப்பு எப்போது?

சேயோன் படப்பிடிப்பு குறித்து...

சிவகார்த்திகேயன்

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 10:21 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்கவுள்ளது.

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் தன் 26-வது திரைப்படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, தாய் கிழவி திரைப்பட இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்குகிறார்.

இப்படத்திற்கு ‘சேயோன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். இதன் அறிமுக புரோமோ வெளியாகி நல்ல கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

இப்படம் விருமாண்டி திரைப்படம் போல கருமாத்தூர் தெய்வங்களை மையமாக வைத்து மதுரையில் நடக்கும் ஆக்சன் குடும்பப் படமாக உருவாகவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இப்படத்திற்கு இசையமைப்பாளர் சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்க, விவேக் விஜயகுமார் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற ஏப்ரல் 27 ஆம் தேதி மதுரையில் துவங்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. நாயகியாக நடிகை பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளாராம்.

The filming of the movie Seyon is set to begin soon.

துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

சேயோனில் பாக்யஸ்ரீ போர்ஸ்!

சுமுகமாக முடிந்த அரசன் பேச்சுவார்த்தை?

சார்பட்டா - 2 படப்பிடிப்பு அப்டேட்!

