ரஜினி - 173 படப்பிடிப்பு அப்டேட்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் - 173 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தேதி குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் கூலி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து இயக்குநர் செல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். மேலும், தன் 173வது திரைப்படமாக சிபி சக்ரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிக்க உள்ளார்.
கூலி, ஜெயிலர் - 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் ஆக்சன் படங்கள் என்பதால் அடுத்த திரைப்படத்திலாவது ஜனரஞ்சகமாக நடிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இயக்குநர் சுந்தர். சி படத்தில் ஒப்பந்தமானார். ஆனால், சில காரணங்களால் சுந்தர். சி விலக, அப்படத்திற்கான இயக்குநராக சிபி சக்ரவர்த்தி ஒப்பந்தமானார்.
இதற்கான முதல்கட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தபோதே படத்தின் அறிவிப்பு விடியோவும் அதில் இடம்பெற்ற பின்னணி இசையும் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புரோமோ படப்பிடிப்பு ஏப். 27 ஆம் தேதி சென்னையில் துவங்க உள்ளதாகவும் அதனைத் தொடர்ந்து முழுப்படப்பிடிப்பும் நடைபெறும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் இந்தாண்டு ஜூன் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
actor rajinikanth's 173 movie shoot will start this apr. 27 at chennai following by promo shoot
