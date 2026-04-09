11 மணி வாக்குப்பதிவு நிலவம்: புதுவை- 37.70%, கேரளம்- 32.60%, அஸ்ஸாம் - 37.98% வாக்குப்பதிவு
பள்ளிச்சட்டம்பி வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றம்!

பள்ளிச்சட்டம்பி வெளியீடு குறித்து....

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 6:35 am

டொவினோ தாமஸ் நடித்த பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடித்த பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படம் 1980-களில் கிறிஸ்துவ ஆலயம் ஒன்றை காப்பதற்காக சில கிறிஸ்துவர்களால் ஊருக்குள் அழைத்து வரப்படும் சண்டியரான நாயகனின் கதையாக உருவாகியுள்ளது.

இதனை திஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி இயக்க, வேர்ல்ட் வைட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. கயாடு லோஹர் நாயகியாக நடித்த இப்படம் ஏப். 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், தற்போது இப்படத்தை ஏப். 15 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது. கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலால் வெளியீட்டில் மாற்றம் கண்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.

முன்னதாக, இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியிருந்தது. ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைப்பில் ஆக்சன் காட்சிகள் ரசிக்கும்படியாக உள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு கூடியுள்ளது.

