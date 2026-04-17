பள்ளிச்சட்டம்பி படத்துக்கு பெருகும் வரவேற்பு! 2 நாளில் வெற்றியை அறிவித்த படக்குழு!

பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் வெற்றிக் கொண்டாட்டம் குறித்து...

பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தில் நடிகர் டொவினோ தாமஸ்...

Updated On :17 ஏப்ரல் 2026, 12:09 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நடிப்பில் வெளியான பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தின் வெற்றி டீசர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மலையாள நடிகர் டொவினோ தாமஸ் மற்றும் இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி கூட்டணியில் வெளியான புதிய படம் “பள்ளிச்சட்டம்பி”. இப்படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

1980-களில் கிறிஸ்துவ தேவாலயத்தின் பாதுகாப்பிற்காக ஊருக்குள் அழைத்து வரப்படும் நாயகனை மையமாகக் கொண்டு உருவான இப்படத்தில், பிரபல நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாறன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் வில்லனாக நடித்துள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே கடந்த ஏப். 15 அன்று வெளியான இந்தப் படம் முதல் நாளில் மட்டும் ரூ. 10.34 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளது.

இந்த நிலையில், பள்ளிச்சட்டம்பி படத்துக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகியுள்ளதைத் தொடர்ந்து இப்படத்தின் வெற்றியை அறிவிக்கும் விதமாகப் புதிய டீசரை படக்குழு வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 17) வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும், “பள்ளிச்சட்டம்பி” படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

“Pallichattamabi” success teaser, has been released.

வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறை ஏன்? எதற்கு?எப்படி?| UN Kannan Interview | Delimitation | Women's reservation bill

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |

தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!

