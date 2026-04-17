கேரளத்தில் ரூ.100 கோடி வசூலித்த வாழ - 2..! புதிய சாதனை!

மலையாளத்தில் வெளியாகி அமோக வரவேற்பைப் பெற்றுவரும் வாழ - 2 திரைப்படம் தற்போது கேரளத்தில் மட்டுமே ரூ.100 கோடி வசூலை அதிவேகமாக வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளதாகப் படக்குழு போஸ்டர் வெளியிட்டுள்ளது.
மலையாளத்தில் 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வெற்றிப்பெற்ற வாழ படத்தினை விபின் தாஸ் எழுத, ஆனந்த் மேனன் இயக்கியிருந்தார். குறைவான பட்ஜெட்டில் ஹிட் படமாக அமைந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இயக்குநர் விபின் தாஸ் எழுத்தில் சவின் எஸ். ஏ இயக்கத்தில் வாழ - 2 கடந்த ஏப். 2 அன்று வெளியானது. பள்ளிகால கதையாக உருவான இது பலரிடமும் நகைச்சுவை, நெகிழ்ச்சிப் படமாக அமைந்ததால் இந்தாண்டின் வெற்றிப்படங்களில் ஒன்றாக மாறியது.
இப்படத்தை தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் டப்பிங் செய்து வெளியிடத் தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாம். இதனால், விரைவிலேயே தமிழிலும் இப்படம் வெளியாகவுள்ளது எனவும் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் படம் உலகம் முழுவதும் ரூ.200 கோடி வசூலித்த நிலையில், தற்போது கேரளத்தில் மட்டுமே ரூ.100 கோடி வசூலித்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அண்மை காலமாக மலையாள சினிமா வணிக ரீதியாகவும் பெரிய பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது இந்தியளவில் கவனிக்க வைத்துள்ளது.
