உலக சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

டி20 கிரிக்கெட்டில் உலக சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து...

வைபவ் சூர்யவன்ஷி. - படம்: ஏபி

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

டி20 கிரிக்கெட்டில் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிவேகமாக 100 சிக்ஸர்கள் அடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.

நேற்றிரவு நடைபெற்ற போட்டியில் குஜராத் அணி 229/4 ரன்கள் எடுக்க, ராஜஸ்தான் 16.3 ஓவர்களில் 152 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது.

இந்தப் போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 16 பந்துகளில் 36 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இதில் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் அடித்திருந்தார்.

மிகவும் இளம் வயதிலேயே அதிரடியாக விளையாடி வரும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அதிவேகமாக 100 சிக்ஸர்கள் அடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளார். வெறுமனே 29 போட்டிகளில் 515 பந்துகளில் அவர் இந்தச் சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

சிராஜுக்கு எதிராக முதல் சிக்ஸர் அடித்த இளம் வீரராகவும் சூர்யவன்ஷி சாதனை படைத்துள்ளார். இந்த சீசனில் 11 இன்னிங்ஸில் 440 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

அதிவேகமான 100 சிக்ஸர்கள்

515 பந்துகள் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி
813 பந்துகள் - கரண்பிர் சிங்
843 பந்துகள் - கைரன் பொல்லார்டு
845 பந்துகள் - ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்டு
850 பந்துகள் - சீகுஜ் பிரசன்னா

Fastest ever to complete 100 sixes in t20s - vaibhav suryavanshi

