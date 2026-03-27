Dinamani
பாஜகவுக்கு சாதகமில்லாத தொகுதிகள்! மேலிடத்தில் அண்ணாமலை அதிருப்தி! டாலருக்கு நிகரான இந்திய மதிப்பு ரூ. 94 -ஐ கடந்தது! வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி! பெட்ரோல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு! டீசலுக்கு முழுமையாக ரத்து! ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்
/
கிரிக்கெட்

15 வயதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி..! இந்திய சீனியர் அணியில் அறிமுகமாகுவாரா?

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி குறித்து...

News image

யு19 உலகக் கோப்பை வெற்றியின் போது வைபவ் சூர்யவன்ஷி.

படம்: பிசிசிஐ

Updated On :27 மார்ச் 2026, 6:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்றுடன் தனது 15ஆவது பிறந்த நாளில் அடியெடுத்து வைக்கிறார்.

இந்திய அணியில் விளையாட குறைந்தபட்ச வயது 15 என்பதால், வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணியில் தேர்வாக வாய்ப்புள்ளது. அநேகமாக அவர் டி20யில் களமிறங்க அதிகமான வாய்ப்புள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

பிகாரைச் சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி (15 வயது) முதன்முதலாக 2025 ஐபிஎல் தொடரில் 13 வயதில் ரூ.1.10 கோடிக்கு ஏலத்தில் எடுத்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிகவும் இளம் வயதில் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீரராக சாதனை படைத்தார்.

கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் 7 இன்னிங்ஸில் 250 ரன்கள் குவித்தார். ஸ்டிரைக் ரேட் 206.55ஆக இருந்தது. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 35 பந்துகளில் சதம் அடித்து வரலாறு படைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த அபாரமான செயல்பாட்டுக்குப் பிறகு, இந்திய யு19 அணியில் களமிறங்கினார். ஆசிய கோப்பையிலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட இவர், யு19 உலகக் கோப்பையில் சிறப்பாக விளையாடி 175 ரன்கள் எடுத்து 6ஆவது முறையாக இந்திய அணி கோப்பை வெல்ல முக்கிய காரணமாக அமைந்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 29 முதல் Apr. 4 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 மணி நேரம் முன்பு
#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

26 மார்ச் 2026
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026