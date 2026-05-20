துல்கர் சல்மான் - கயாது லோஹர் நடித்துள்ள புதிய படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடித்த ’ஐ ஏம் கேம்’ என்ற திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஏப்.16ஆம் தேதி முடிவடைந்ததாகப் படக்குழு தெரிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், வரும் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகுமென அதிகார்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓணம் பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்தப் படம் வெளியாகிறது.
மலையாளத்தில் ’ஆர்டிஎக்ஸ்’ திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாகவும் கயாது லோஹர் நாயகியாகவும் நடித்துள்ளார்கள்.
சஸ்பென்ஸ் ஆக்சன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகிவரும் இப்படத்தை துல்கரே தயாரித்து வருகிறார். தற்போது போஸ்ட் புரடக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க, அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர்.
”இதன் படப்பிடிப்பு 156 நாள்களின் கடின உழைப்பு, முயற்சியினால் முடிவடைந்துள்ளது. 11 மாதங்கள், 100க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் படப்பிடிப்பு நடத்தியுள்ளோம்” என துல்கர் தெரிவித்திருந்தார்.
