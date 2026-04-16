துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

ஐயம் கேம் படப்பிடிப்பு நிறைவு...

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 9:22 am

நடிகர் துல்கர் சல்மானின் “ஐயம் கேம்” திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.

“ஆர்.டி.எக்ஸ்.” திரைப்படத்தின் இயக்குநர் நஹால் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம் ஐயம் கேம். சஸ்பென்ஸ் ஆக்சன் த்ரில்லர் பாணியில் உருவாகிவரும் இப்படத்தை துல்கரே தயாரித்து வருகிறார்.

நடிகர்கள் கதிர், ஆண்டனி வர்கீஸ், இயக்குநர் மிஷ்கின் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க, அன்பு, அறிவு சகோதரர்கள் சண்டைப் பயிற்சியாளர்களாக பணியாற்றியுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில், டீசர் வெளியாகலாம் எனத் தெரிகிறது.

இறுதியாக துல்கர் நடித்த காந்தா திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Filming for actor Dulquer Salmaan's movie "I’m Game" has been completed.

எனக்கும் துல்கருக்கும் பிரச்னையா? டொவினோ தாமஸ் பதில்!

