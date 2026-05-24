இறுதிக்கட்டத்தில் துல்கர் - 41 படப்பிடிப்பு!

துல்கர் - 41 படப்பிடிப்பு குறித்து...

துல்கர் சல்மான், பூஜா ஹெக்டே

Updated On :24 மே 2026, 6:08 pm IST

நடிகர் துல்கர் சல்மானின் 41-வது படத்தின் படப்பிடிப்பு இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமான துல்கர் சல்மான் தற்போது, மலையாளத்தில் ஐயம் கேம் என்கிற படத்திலும் இயக்குநர் பவன் சதினேனி இயக்கத்தில் நேரடி தெலுங்கு படமான ’ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ (வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்) படத்திலும் துல்கர் சல்மான் நடிக்கிறார். இதற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார்.

தொடர்ந்து, துல்கர் சல்மான் தன் 41-வது படத்தில் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். பூஜா ஹெக்டே நாயகியாக நடிக்க, ரவி நெலகுதிதி இயக்கும் இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் கட்டம் அடுத்ததாகத் தொடங்குகிறது.

இப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டு உரிமத்தை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

