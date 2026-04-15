பள்ளிச்சட்டம்பி! வரவேற்பு பெறும் பிருத்விராஜின் சிறப்புத் தோற்றம்!

பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தில் நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாறன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளது குறித்து...

பள்ளிச்சட்டம்பி படத்தில் நடிகர் பிருத்விராஜ்...

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 3:19 pm

மலையாள நடிகர் டொவினோ தாமஸ் நாயகனாக நடிக்கும் “பள்ளிச்சட்டம்பி” திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாறன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளார்.

மலையாள இயக்குநர் டிஜோ ஜோஸ் ஆண்டனி மற்றும் நடிகர் டொவினோ தாமஸ் கூட்டணியின் புதிய படம் “பள்ளிச்சட்டம்பி”. இப்படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நாயகியாக நடித்துள்ளார்.

கிறிஸ்துவ தேவாலயத்தை மையமாகக் கொண்டு 1980-களில் நடைபெறும் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படம் புதன்கிழமை (ஏப். 15) திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே வெளியாகியுள்ள பள்ளிச்சட்டம்பி திரைப்படத்தில் பிரபல நடிகர் பிருத்விராஜ் சுகுமாறன் சிறப்புத் தோற்றத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில், பட்டேலர் குஞ்சம்பு நம்பியார் எனும் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடிகர் பிருத்விராஜ் நடித்துள்ளதாக, படக்குழுவினர் தற்போது அறிவித்துள்ளனர்.

இத்துடன், “பள்ளிச்சட்டம்பி” படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் மற்றும் ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Renowned actor Prithviraj Sukumaran has made a special appearance in the film “Pallichattambi”.

பள்ளிச்சட்டம்பி வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றம்!

பள்ளிச்சட்டம்பி வெளியீட்டுத் தேதி மாற்றம்!

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

ஈஸ்டர் நன்னாளில் வெளியாகும் பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

கட்டுமஸ்தான தோற்றத்தில் டொவினோ தாமஸ்!

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |

1 மணி நேரம் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
வீடியோக்கள்

தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
வீடியோக்கள்

ராத்து ராசன் பாடல்!

23 மணி நேரங்கள் முன்பு