கயாது லோஹர் பிறந்த நாளில் வெளியான போஸ்டர்!

நடிகை கயாது லோஹர் பிறந்த நாளில் வெளியான புதிய பட போஸ்டர் குறித்து...

தி பாரடைஸ் படத்தில் கயாது லோஹர். - படம்: எக்ஸ்/ ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 6:47 am

தி பாரடைஸ் படத்தில், நடிகை கயாது லோஹர் நடித்துள்ள கதாபாத்திரத்தின் போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இன்று பிறந்த நாள் காணும் கயாது லோஹருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் விதமாக இயக்குநர் இந்தப் பட போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஸ்ரீகாந்த் ஒடேலா இயக்கத்தில் நானி நாயகனாகவும் கயாது லோஹர் நாயகியாகவும் இந்தப் படத்தில் நடித்துள்ளார்கள்.

அஸ்ஸாமைச் சேர்ந்த நடிகை கயாது லோஹர் (26 வயது) மலையாளத்தில் நாயகியாக அறிமுகமாகினார். பின்னர், தெலுங்கு, தமிழ், மராத்தி என பல மொழிகளில் நடித்து வருகிறார்.

டிராகன் படத்தில் அறிமுகமான கயாது லோஹருக்கு ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது. இதயம் முரளி, இம்மோர்டல், சிம்பு 49 உள்பட பல படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

சமீபத்தில் பவழ மல்லி பாடலில் இளம் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் உடன் நடனமாடி அசத்தினார். நானியுடன் நடித்துள்ள தி பாரடைஸ் படம் ஆக. 21ஆம் தேதி உலகமெங்கும் வெளியாக இருக்கிறது.

தி பாரடைஸ் படத்தில் சுப்பு என்கிற சுப்புலட்சுமி என்ற கதாபாத்திரத்தில் கயாது லோஹர் நடித்துள்ளார். இந்தப் படம் மிகுந்த பொருள் செலவில் உருவாகி வருகிறது.

கடைசியாக தெலுங்கில் ஃபன்கி என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். நகைச்சுவை பாணியில் உருவாகிய இந்தப் படமும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

Summary

Subbalakshmi from the world of The Paradise, kayadu Lohar birthday special.

