உரிமையியல், குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்..! வக்கீல் நோட்டீஸ் அளித்த ஜன நாயகன் படக்குழு!

ஜன நாயகன் படக்குழு பகிர்ந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் குறித்து...

ஜன நாயகன் படக் காட்சி. - படம்: யூடியூப் / டி சீரிஸ்.

Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 6:56 am

ஜன நாயகன் திரைப்படம் முழுமையும் இணையத்தில் வெளியாகி இருப்பதால், அதனைப் பகிர்வோர் உரிமையியல், குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என எச்சரித்து வக்கீல் நோட்டீஸ் வெளியிட்டுள்ளது.

இயக்குநர் எச்.வினோத் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் தனது கடைசி படமாக ஜன நாயகனின் நடித்திருந்தார். தணிக்கைச் சான்றிதழ் தொடர்பாக, இந்தப் படம் வெளியாகாமல் தள்ளிப் போனது.

இந்நிலையில், இந்தப் படம் சட்டத்துக்கு புறம்பாக இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. தொடக்கத்தில் 5 நிமிட காட்சிகள் வெளியான நிலையில், தற்போது முழுமையான படமும் வெளியாகி அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

இயக்குநர் படத்தின் காட்சிகளை யாரும் பகிர வேண்டாம் எனக் கூறியிருந்தார். தற்போது, தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் புரடக்‌ஷன்ஸ் வக்கீல் நோட்டீஸ் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

நான் கே.வி.என் புரொடக்ஷன்ஸ் எல்.எல்.பி நிறுவனத்தின் சட்ட ஆலோசகர். எனது கட்சிக்காரரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி இந்தப் பொது அறிவிப்பை வெளியிடுகிறேன். எனது கட்சிக்காரர், விஜய் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்த 'ஜன நாயகன்' திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஆவார். பல நூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், திரையரங்கு, சாட்டிலைட், ஓடிடி மற்றும் வணிக ரீதியாக மிகப்பெரிய மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது.

'ஜன நாயகன்' சட்டவிரோதமாக திரைப்படத்தின் சில காட்சிகள், சில நபர்களால் அணுகப்பட்டு, பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்டு, நகலெடுக்கப்பட்டு, பல மூன்றாம் தரப்பினருக்கு அனுப்பப்பட்டு, பல்வேறு சமூக ஊடகத் தளங்கள் மூலம் டிஜிட்டல் கசிவு ஏற்படும் தீவிர அச்சுறுத்தலை உருவாக்கியுள்ளன என்பது எனது கட்சிக்காரரின் கவனத்திற்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியுடனும் அவசரத்துடனும் வந்துள்ளது. ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் கசிந்த காட்சிகள் அல்லது காணொளிகளை வாட்ஸ்ஆப், டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், எக்ஸ், யூடியூப், இணையதளங்கள், டோரண்ட்கள் அல்லது வேறு எந்த டிஜிட்டல் ஊடகம் வழியாகவும் பதிவிறக்கம் செய்வது, அனுப்புவது, பகிர்வது, பதிவேற்றுவது, மீண்டும் பதிவிடுவது, சேமிப்பது அல்லது பரப்புவது ஒரு கடுமையான குற்றச்செயல் மற்றும் பதிப்புரிமை மீறலாகும் என்றும், இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் தனித்தனியாக உட்படுவார்கள் என்றும் இதன்மூலம் நடவடிக்கைக்கு குற்றவியல் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் காட்சிகளை சட்டவிரோதமாகப் பதிவிறக்கம் செய்து அனுப்பிய நபருக்கு எதிராக எனது கட்சிக்காரர் ஏற்கனவே உரிய சட்ட நடவடிக்கையைத் தொடங்கியுள்ளார். மேலும், இத்தகைய சட்டவிரோதப் பரப்பலில் ஈடுபட்ட அனைத்து நபர்களுக்கும் எதிராக மேலதிக நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

ஜன நாயகன் தொடர்பான கசிந்த உள்ளடக்கத்தை எந்தவொரு டிஜிட்டல் அல்லது சமூக ஊடகத் தளம் வழியாகவும் எந்த வகையிலும் பதிவிறக்கம் செய்யவோ, பெறவோ, சேமிக்கவோ, அனுப்பவோ, பகிரவோ அல்லது பரப்பவோ கூடாது என்று பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இனிமேல் இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் எவரும், அதன் விளைவுகளுக்குத் தங்கள் சொந்தப் பொறுப்பில், உடனடி உரிமையியல் மற்றும் குற்றவியல் நடவடிக்கைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

You May Face Civil and Criminal Proceedings! 'Jana Nayagan' Film Crew Issues Legal Notice!

