ஜன நாயகன் அறிவிப்பு எப்போது?

முதல்வர் விஜய் நடிப்பில் உருவான ஜன நாயகன் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்த அறிவிப்பில் தாமதம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வரான பின்பு ஜன நாயகன் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதற்காக, படத்தின் தயாரிப்பாளர் வெங்கட் நாராயணா முதல்வர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பேசினார்.
ஆனால், தணிக்கைச் சான்றிதழ் பிரச்னையால் இப்படம் இன்னும் திரைக்கு வராமல் இருக்கிறது. சான்றிதழ் கிடைத்தவுடன் அறிவிப்பு வெளியாகுமென தயாரிப்பாளரும் கூறியிருந்தார்.
ஜன நாயகன் திரைப்படத்தைப் பார்த்த தணிக்கை வாரியம் சான்றிதழை வழங்காமல் இருப்பதால் இப்படம் ஜூன் வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவே வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஜூன் 22 ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாள் என்பதால் அதற்கு முன்பாகத் திரைக்குக் கொண்டு வரவும் திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
There is a delay in the announcement regarding the release of the film Jana Nayagan, starring Vijay.
