ஏகே - 64 இணை தயாரிப்பாளராக அஜித்?

ஏகே - 64 திரைப்படம் குறித்து...

அஜித் குமார், ஆதிக் ரவிச்சந்திரன்

Updated On :12 ஏப்ரல் 2026, 3:47 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அஜித் குமார் தன் 64-வது திரைப்படத்தில் இணை தயாரிப்பாளராக உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான அனில் சுங்கரா, ஏகே எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் என்கிற பெயரில் இப்படத்தைத் தயாரிக்க உள்ளதாகக் கூறப்பட்டது. அனில் சுங்கரா நடிகர் மகேஷ் பாபுவை வைத்து மனு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களைத் தயாரித்தவர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தை நடிகர் அஜித் குமாரும் இணைந்து தயாரிக்க உள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. காரணம், அஜித்துக்கு சம்பளம் கொடுத்து படப்பிடிப்பு பட்ஜெட்டையும் ஒதுக்க தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தயங்குகிறதாம். இதனால், அஜித் தயாரிப்பில் இறங்கியதாக கூறப்படுகிறது.

அரசனில் இணைந்த கென்!

சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
கேரவனிலிருந்து நேராக கோட்டையா?: பொரிந்து தள்ளிய சரத்குமார் | Sarathkumar | TVK Vijay | #tvkcampaign
