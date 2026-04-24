Dinamani
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 480 குறைந்தது!தமிழகம் முழுவதும் 25 இடங்களில் கட்சியினரிடையே தகராறுதமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைமேற்கு வங்க முதல்கட்டத் தோ்தலில் 92% வாக்குப் பதிவு: பல இடங்களில் வன்முறை! வேட்பாளா்கள் மீது தாக்குதல்தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புமேற்கு வங்கத்தில் ஏப்.26,27-இல் திரிணமூல் காங்கிரஸுக்கு கேஜரிவால் பிரசாரம்இலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்வாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுசிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்ஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுஇஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றி
/
செய்திகள்

பில்லா மறுவெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற பில்லா திரைப்படம் மறுவெளியீடாக உள்ளது.

News image

நடிகர் அஜித் குமார், நயன்தாரா

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பில்லா திரைப்படத்தின் மறுவெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் விஷ்னு வர்தன் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் கடந்த 2007 ஆம் ஆண்டு வெளியான பில்லா திரைப்படம் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் வசூலையும் குவித்தது. தொடர்ந்து, அஜித் பில்லா - 2 படத்தில் நடித்தார். ஆனால், அப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றியைத் தரவில்லை. 

Story image

இப்படம் வெளியாகி 19 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்யவுள்ள நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனம் பில்லா திரைப்படத்தைத் மறுவெளியீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். தற்போது, மே 1 ஆம் தேதி இப்படத்தை வெளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

ஆனந்தா பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இப்படம் நடிகர் அமிதாப் பச்சன் நடித்து வெளிவந்த டான் படத்தின் தழுவல் ஆகும். டான் படத்தை நடிகர் ரஜினிகாந்த் ‘பில்லா’ என ரீமேக் செய்திருந்தார். அஜித்தின் பில்லாவும் சில மாறுதல்களுடன் வெளியானது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தினமணி செய்திச் சேவை

24 நிமிடங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

21 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

22 மணி நேரங்கள் முன்பு