இங்க பாரு... இணையத்தைக் கலக்கும் அஜித் - ஷாலினி பிரியாணி விடியோ!

இணையத்தைக் கலக்கும் அஜித் - ஷாலினி பிரியாணி விடியோ!
நடிகர் அஜித் குமார் பிரியாணி செய்யும் விடியோ இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது.
நடிகர் அஜித் குமார் தன் கார் பந்தயங்களை முடித்துவிட்டு துபையிலிருந்து அண்மையில் சென்னை திரும்பினார். தற்போது, தன் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிட்டு வருவதுடன் ஏகே - 64 திரைப்படத்திற்காகத் தயாராகி வருகிறார்.
இப்படத்தை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கவுள்ளார். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.
இந்த நிலையில், மெட்ராஸ் புட்ஃபால் கிளப் நண்பர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக பிரியாணி செய்து கொடுத்துள்ளார்.
அவரே அதனைச் செய்யும் விடியோவில், மனைவி ஷாலினி, ‘நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணியாச்சா?’ எனக் கேட்பதும் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ‘அஜித் இங்க பாரு’ என்றதும் அஜித், ‘எங்கே’ எனக் கேட்பதும் ரசிகர்களிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தற்போது, இந்த விடியோவை அஜித் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக்கியுள்ளனர்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...