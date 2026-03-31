Dinamani
இங்க பாரு... இணையத்தைக் கலக்கும் அஜித் - ஷாலினி பிரியாணி விடியோ!

அஜித் - ஷாலினி விடியோ வைரல்....

Updated On :31 மார்ச் 2026, 6:25 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் அஜித் குமார் பிரியாணி செய்யும் விடியோ இணையத்தைக் கலக்கி வருகிறது.

நடிகர் அஜித் குமார் தன் கார் பந்தயங்களை முடித்துவிட்டு துபையிலிருந்து அண்மையில் சென்னை திரும்பினார். தற்போது, தன் குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிட்டு வருவதுடன் ஏகே - 64 திரைப்படத்திற்காகத் தயாராகி வருகிறார்.

இப்படத்தை இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கவுள்ளார். நாயகியாக ஸ்ரீலீலா நடிக்கிறார்.

இந்த நிலையில், மெட்ராஸ் புட்ஃபால் கிளப் நண்பர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக பிரியாணி செய்து கொடுத்துள்ளார்.

அவரே அதனைச் செய்யும் விடியோவில், மனைவி ஷாலினி, ‘நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணியாச்சா?’ எனக் கேட்பதும் புகைப்படம் எடுக்கும்போது, ‘அஜித் இங்க பாரு’ என்றதும் அஜித், ‘எங்கே’ எனக் கேட்பதும் ரசிகர்களிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது, இந்த விடியோவை அஜித் ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக்கியுள்ளனர்.

தொடர்புடையது

மூன்றாவது முறையாக அஜித்துடன் இணைந்துள்ளேன்: ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார்

இணையத்தைக் கலக்கும் இன்ஸ்டா சிறுவர்களைச் சந்தித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

மடப்புரம் கோயில் காவலாளி கொலை வழக்கில் நிகிதா ஆஜர்!

மானமே போகுது... அஜித் வேதனை!

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |
IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |
“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்
