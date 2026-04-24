ராம் சரணுடன் சிறப்பு நடனமாடும் ஸ்ருதி ஹாசன்!

பெத்தில் சிறப்பு நடனமாடும் ஸ்ருதி....

News image

ஸ்ருதி ஹாசன் - insta

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 7:30 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பெத்தி திரைப்படத்தில் நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இயக்குநர் புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் நடிகர் ராம் சரண் நடித்த பெத்தி திரைப்படம் ஏப். 30 ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த நிலையில், இப்படத்தை ஜூன் மாதத்திற்கு ஒத்திவைப்பதாக தயாரிப்பு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஏற்கனவே ஒருமுறை வெளியீட்டில் மாற்றம் கண்ட இப்படம் மீண்டும் தள்ளிச்சென்றுள்ளது ரசிகர்களிடம் குழப்பத்தையே ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏ. ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்த இப்படத்தின் முதல் பாடலான சிக்கிரி பெரிய வெற்றியைப் பெற்றிருந்தது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் கவர்ச்சிப் பாடல் ஒன்றிற்கு முதலில் சமந்தாவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால், அவர் மறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. தற்போது, இந்தப் பாடலுக்கு நடிகை ஸ்ருதி ஹாசன் சிறப்பு நடனமாட ஒப்புக்கொண்டதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பெத்தியில் ராம் சரணுடன் கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், பாலிவுட் நடிகை ஜான்வி கபூர் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports have emerged that actress Shruti Haasan has joined the film peddi

தொடர்புடையது

அரசனில் இணைந்த கென்!

அரசனில் இணைந்த கென்!

துரந்தரில் சாரா அர்ஜுன் எப்படி தேர்வானார்?

துரந்தரில் சாரா அர்ஜுன் எப்படி தேர்வானார்?

அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் அனுஷ்கா சர்மா?

அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் அனுஷ்கா சர்மா?

அரசனில் பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு!

அரசனில் பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை
22 ஏப்ரல் 2026

22 ஏப்ரல் 2026