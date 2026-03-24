அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் அனுஷ்கா சர்மா?
அனுஷ்கா சர்மா
நடிகர் அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
ஜவான் வெற்றிக்குப் பின் இயக்குநர் அட்லி, நடிகர் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை ரூ. 600 கோடி பட்ஜெட்டில் இயக்கி வருகிறார்.
நாயகியாக தீபிகா படுகோன் நடிக்க, முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் மிருணாள் தாக்குர், ஜான்வி கபூர் நடிக்கின்றனர். சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.
இப்படத்தின் டீசர் வருகிற ஏப். 8 ஆம் தேதி வெளியாகும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், இந்த டீசரை பார்த்த பிரபலங்கள் பலரும் ஆச்சரியப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியின் மனைவியும் நடிகையுமான அனுஷ்கா சர்மா, இப்படத்தில் இணைந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அனுஷ்கா இறுதியாக ஷாருக்கானுடன் ஜீரோ திரைப்படத்தில் நடித்திருந்தார். அதன்பின், குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தியவர் 8 ஆண்டுகளாக சினிமாவிலிருந்து விலகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...