தனுஷுக்கு ஜோடியாகும் சாரா அர்ஜுன்?

தனுஷ் படத்தில் சாரா அர்ஜுன்...

Updated On :15 ஏப்ரல் 2026, 7:54 am

நடிகர் தனுஷின் 56-வது திரைப்படத்தில் நடிகை சாரா அர்ஜுன் நடிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் நடிகர் தனுஷின் 56-வது படம் உருவாகிறது. இதன் படத்தின் படப்பிடிப்பு ஜூன் மாதம் மதுரையில் துவங்குகிறது. நாயகியாக நடிக்க ருக்மணி வசந்த் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டது.

ஆனால், பிரசாந்த் நீல் - ஜூனியர் என்டிஆர் திரைப்படத்திற்கு ருக்மணி அதிக படப்பிடிப்பு நாள்கள் ஒதுக்க வேண்டிய சூழலால் இப்படத்திலிருந்து ருக்மணி வசந்த் விலகியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலையில், ருக்மணிக்கு பதிலாக துரந்தர் மூலம் இந்தியளவில் கவனிக்கப்பட்ட நடிகை சாரா அர்ஜுனைப் படக்குழு அணுகியுள்ளதாம். இதனால், கதாநாயகியாக தமிழிலும் சாரா அறிமுகமாவார் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Actress Sara Arjun is expected to star in actor Dhanush's 56th film.

சிக்ஸ்பேக் உடன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகும் தனுஷ் மகன்?

தனுஷ் - 55: காவல்துறை அதிகாரியாக மம்மூட்டி?

துரந்தரில் சாரா அர்ஜுன் எப்படி தேர்வானார்?

அல்லு அர்ஜுன் திரைப்படத்தில் அனுஷ்கா சர்மா?

தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
26 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
1 மணி நேரம் முன்பு
ராத்து ராசன் பாடல்!
16 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
19 மணி நேரங்கள் முன்பு