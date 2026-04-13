விரைவில் வெளியாகும் ஏழுகடல் ஏழுமலை!

ஏழுகடல் ஏழுமலை வெளியீடு குறித்து...

நிவின் பாலி

Updated On :13 ஏப்ரல் 2026, 7:38 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் ராமின் ஏழுகடல் ஏழுமலை திரைப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இயக்குநர் ராம் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் நிவின் பாலி, அஞ்சலி, சூரிய் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் ஏழுகடல் ஏழுமலை. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வெளியீட்டுக்குத் தயாரானாலும் வணிக காரணங்களால் வெளியாகாமல் இருக்கிறது.

ஆனால், சர்வதேச திரைப்பட விழாக்களில் பங்கேற்று வெளிநாட்டு ரசிகர்களிடம் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், சுரேஷ் காமாட்சி தயாரித்த இப்படத்தின் திரையரங்க வெளியீட்டு உரிமத்தை கோல்டன் ஸ்பாரோ நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.

இறுதியாக, ராம் இயக்கிய பறந்து போ திரைப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிப்படமானது குறிப்பிடத்தக்கது.

director ram' ezhukadal ezhumalai movie will release soon in theatres

300-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் வெளியாகும் லீடர்!

Delhi Vs Chennai | முதல்வரின் சிறுபிள்ளைத்தனம்! அண்ணாமலை Press Meet | BJP | DMK
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!
காட்ஸ் அண்ட் சோல்ஜர்ஸ் டீசர்!

டார்லிங் மறுவெளியீட்டு டிரைலர்!
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |
சிஎஸ்கேவின் பாதை, இனி சிங்கப் பாதை! | Chennai Super Kings | CSK | Sanju Samson |

