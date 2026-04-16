கொரியன் ஃபேமிலி - கான்சிட்டி முதல் பாடல்!

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடித்த கான்சிட்டி திரைப்படத்தின் கொரியன் ஃபேமிலி பாடல் வெளியாகியுள்ளது.
பவர்ஹவுஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் முதல் படமாக அர்ஜுன் தாஸ் நாயகனாகவும் அன்னா பென் நாயகியாகவும் நடித்த திரைப்படத்திற்கு கான் சிட்டி எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.
இதனை அறிமுக இயக்குநர் ஹரிஷ் துரைராஜ் இயக்க, சான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார். முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிகர்கள் யோகி பாபு, வடிவுக்கரசி ஆகியோர் நடித்துள்ள இப்படம் விரைவில் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் முதல் பாடலான கொரியன் ஃபேமிலி பாடலை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். சான் ரோல்டன் இசையமைப்பில் மோகன் ராஜா எழுதிய இப்பாடலை சுப்லாஷ்னினி, லீலா, வாங்க புள்ள விக்கி ஆகியோர் பாடியுள்ளனர்.
The song "Korean Family" from the movie concity, starring actor Arjun Das, has been released.
