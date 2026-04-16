ஓடிடியில் வெளியானது யூத்!

திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த யூத் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று(ஏப். 16) வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் கென் இயக்கி, நடித்த யூத் திரைப்படம் கடந்த மார்ச் 19 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்தப் படத்தில் அனிஷ்மா, சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, தேவதர்ஷினி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்தப் படம் ரூ. 68 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்த நிலையில் தெலுங்கிலும் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
ஜிவி பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற, ‘முட்ட கலக்கி’ பாடல் இணையத்தில் வைரலாகி ஹிட் அடித்தது.
இந்த நிலையில், யூத் திரைப்படம் இன்று நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.
Summary
The film Youth, which garnered the attention of fans following its theatrical release, has been released on an OTT platform today (April 16).
