மணமகளே வா தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு! வைரலாகும் புகைப்படங்கள்!

நடிகை ஹரிகா சாது பிரதான நடிக்கும் மணமகளே வா தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்தது.
திருமகள் தொடரில் நாயகியாக நடித்த ஹரிகா சாது நடிக்கும் தொடரான மணமகளே வா தொடர், கடந்த 2024 ஜூலை 15 ஆம் தேதி முதல் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
சன் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை பிற்பகல் 12.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் மணமகளே வா தொடரானது, 500 நாள்களைக் கடந்து ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
இந்தத் தொடரில், விக்கி ரோஷன் நாயகனாக நடித்து வருகிறார். மேலும் இந்தத் தொடரில் லோகேஷ் பாஸ்கர், லட்சுமி, ஜெயந்தி நாராயணன், சுவேதா, அணு, டேவிட் ராஜா, நிரஞ்சனா உள்ளிட்டோர் நடிக்கிறார்கள்.
மணமகளே வா தொடரின் நிறைவு நாள் புகைப்படங்கள். - படம்: இன்ஸ்டாகிராம்
இந்த நிலையில், மணமகளே வா தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாக நடிகை ஹரிகா சாது தன்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இது தொடர்பான புகைப்படங்களையும் அவர் வெளியிட்டுள்ளார். இந்தப் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
மணமகளே வா தொடரின் விறுவிறுப்பான கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் விரைவில் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
இந்தத் தொடருக்குப் பதிலாக, புதிய தொடரான துளசி தொடர் ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Filming for the series Manamagale Vaa, starring actress Harika Sadu in the lead role, has been completed.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
பில்லா ரீ-ரிலீஸ் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கூலி பவர்ஹவுஸ்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
விஜய் தவறான கருத்தை விதைக்கிறார்! - Tamilisai விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | மே 4-ல் நிகழப்போகிறதா புரட்சி? | News & Views | Epi - 29 | Dinamani
தினமணி செய்திச் சேவை