புனிதா தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!

சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புனிதா தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளது. இது தொடர்பான விடியோ, புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
கண்ணான கண்ணே தொடரில் நடித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானவர் நிமேஷிகா ராதாகிருஷ்ணன். இந்தத் தொடரில் நடித்து தனக்கென தனி ரசிகர்கள் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார்.
தற்போது, சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் புனிதா என்ற புதிய தொடரில் நிமேஷிகா ராதாகிருஷ்ணன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார். இவருக்கு ஜோடியாக சுரேந்தர் நடித்து வருகிறார்.
புனிதா தொடர் கடந்த 2024 அக்டோபரில் தொடங்கப்பட்ட நிலையில், 450 எபிசோடுகளை கடந்து ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இந்தத் தொடர் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை நண்பகல் 12 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வருகிறது.
தாய் மற்றும் வளர்ப்பு மகள் இடையே நடக்கும் பாசப் போராட்டத்தை பிரதானப்படுத்தி இந்தத் தொடர் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், புனிதா தொடர் விரைவில் நிறைவடையவுள்ளது. கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட நிலையில், இந்தத் தொடரின் படப்பிடிப்பு அண்மையில் நிறைவடைந்தது.
இது தொடர்பான விடியோ இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாகி வருகிறது. படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததை தொடர் குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடியுள்ளது.
சன் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் மணமகளே வா, ஆடுகளம் தொடர்கள் விரைவில் நிறைவடையவுள்ள நிலையில், புனிதா தொடரும் முடியவடையவுள்ளது.
Summary
The filming of the series Punitha, currently airing on Sun TV, has been completed.
தொடர்புடையது
1200 நாள்களைக் கடந்த எதிர்நீச்சல் தொடர்!
தனம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!
சுபம்... 707 நாள்களில் நிறைவடைந்த சக்திவேல் தொடர்!
மகளே என் மருமகளே தொடரின் படப்பிடிப்பு நிறைவு!
