இன்று முதல் ஒளிபரப்பாகும் தாய் மாமன் சீரியல்! தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

தாய் மாமன் சீரியல் போஸ்டர். - படம்: விஜய் டிவி/யூடியூப்

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 7:00 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஜய் தொலைக்காட்சியில் இன்று(ஏப். 27) முதல் தாய் மாமன் தொடர் ஒளிபரப்பாகவுள்ளதால், தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரஞ்சித் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கும் தாய் மாமன் தொடர், இன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 7 மணிக்கு ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்தத் தொடரில் தேவிப்பிரியா, ராஜ் கபூர் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். மனோஜ் இயக்கும் இந்தத் தொடரை பாக்ஸ் ஆபிஸ் ஸ்டுடியோ நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

இதனால், மகாநதி, சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மகாநதி தொடர் இன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகிறது.

சிந்து பைரவி கச்சேரி ஆரம்பம் தொடர், திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மாலை 6.30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் தொடரின் இரண்டாம் பாகம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 8 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் நிலையில், முதல் பாகம் மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை 1 மணி நேரம் இன்று முதல் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.

Summary

As the series Thai Maman begins airing on Vijay TV today (April 27), the broadcast timings for the other series have been rescheduled.

தொடர்புடையது

மகாநதி தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

ரஞ்சித்தின் தாய் மாமன் தொடரின் ஒளிபரப்பு தேதி அறிவிப்பு!

தனம் தொடரின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

அவள் வருவாளா, சலங்கை ஒலி தொடர்களின் ஒளிபரப்பு நேரம் மாற்றம்!

வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
கன்னக்குழியா பாடல்!
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
