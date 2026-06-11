Dinamani
திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!திமுக கூட்டணியில் இருந்து சிபிஐ வெளியேறியது ஏன்? - மு. வீரபாண்டியன் விளக்கம்தில்லியில் முதல்வர் விஜய் தங்கியிருந்த இடத்தில் தீ விபத்து!பாரதிராஜாவுக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்அரசுப் பள்ளியில் மகளை சேர்த்த மானாமதுரை தவெக எம்எல்ஏவுக்கு குவியும் வாழ்த்து!தமிழகத்தில் புறவாசல் வழியாக வேறு ஆட்சியை நிறுவ முயற்சித்தனா்: எம்.ஏ. பேபி குற்றச்சாட்டுநேருவின் 17-ஆண்டுச் சாதனையைப் போற்றுவோம்: ப. சிதம்பரம்
/
தமிழ்நாடு

திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!

திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

News image

திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :11 ஜூன் 2026, 1:06 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கு அருகே நடைபெறும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திருச்செந்தூர் - நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையேயான பயணிகள் ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே ரத்து செய்து அறிவித்துள்ளது.

தெற்கு ரயில்வேயின் தூத்துக்குடி மண்டலம் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், திருச்செந்தூர் - நெல்லை பயணிகள் (56004) ரயில், நெல்லை சந்திப்பு - திருச்செந்தூர் பயணிகள் (56003) ரயில்கள் ஜூன் 12ஆம் தேதி முதல் 14ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுகிறது.

நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே நடைபெறும் தண்டவாளப் பராமரிப்புப் பணிகளுக்காக, இந்த ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படுவது அவசியமாகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக, திருச்செந்தூர் - நெல்லை பயணிகள் (56752) ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. ஜூன் 14ஆம் தேதி செய்துங்காநல்லூர் - நெல்லை சந்திப்புக்கு இடையே ரயில் சேவை ரத்து செய்யப்படும் என அறிவிப்பு.

இதுபோல, நெல்லை - திருச்செந்தூர் பயணிகள் (56753) ரயில் நெல்லை சந்திப்பு - செய்துங்காநல்லூர் வரை அதே நாளில் ரத்தாகிறது.

எனவே, இந்த நாள்களில் ரயில் பயணிகள் மாற்றுப் போக்குவரத்து வழிகளை பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். தண்டவாளப் பராமரிப்புகள் பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாட்டுக்காக மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The Tiruchendur-Nellai passenger train service has been cancelled for three days.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

மதுரை - கோவை ரயில் சேவை பகுதியளவு ரத்து

மதுரை - கோவை ரயில் சேவை பகுதியளவு ரத்து

புதுச்சேரியில் 3 நாள்களுக்கு 2 ரயில்கள் ரத்து

புதுச்சேரியில் 3 நாள்களுக்கு 2 ரயில்கள் ரத்து

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் ரூ. 100 கட்டண தரிசனம் ரத்து!

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் ரூ. 100 கட்டண தரிசனம் ரத்து!

போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் சேவை நீடிப்பு

போத்தனூா் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில் சேவை நீடிப்பு

விடியோக்கள்

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!