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இந்தியா

நிலச்சரிவு எதிரொலி: சென்னை-மும்பை அதிவிரைவு ரயில் சேவை 8 நாள்களுக்கு ரத்து

நிலச்சரிவு காரணமாக சென்னை-மும்பை இடையே இயக்கப்படும் இரு அதிவிரைவு ரயில்களின் சேவை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) முதல் 17-ஆம் தேதி வரை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:18 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட கா்ஜத் - லோணாவலா பிரிவில், கண்டாலா - மங்கி ஹில் இடையே ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு காரணமாக சென்னை-மும்பை இடையே இயக்கப்படும் இரு அதிவிரைவு ரயில்களின் சேவை வெள்ளிக்கிழமை (ஜூலை 10) முதல் 17-ஆம் தேதி வரை முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட அறிவிப்பு:

சென்னை எழும்பூா்-மும்பை சத்திரபதி சிவாஜி மகாராஜ் முனையம் வரை செல்லும் அதிவிரைவு ரயில்(எண்: 22158 ), ஜூலை 10 முதல் 17-ஆம் தேதி வரை காலை 6.35 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய சேவைகள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதேபோல், மும்பை சத்திரபதி சிவாஜி மகாராஜ் முனையம்-சென்னை எழும்பூா் அதிவிரைவு ரயில்( எண்: 22157), ஜூலை 10 முதல் 17-ஆம் தேதி வரை இரவு 10.52 மணிக்கு மும்பையில் இருந்து புறப்பட வேண்டிய சேவைகளும் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதேபோல, மும்பை-புணே ரயில் பாதையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவைத் தொடா்ந்து பாதுகாப்பு மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, பயணிகள் தங்களது பயணத் திட்டங்களை அதற்கேற்ப மாற்றிக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுவதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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