Dinamani
ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை: இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது ஸ்பெயின் வியத்நாம் படகு விபத்தில் பலியானோர் குடும்பத்தினருக்கு தலா ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம் - லாவாபாக்கெட்டுக்கு பதில் தானியங்கி இயந்திரம் மூலம் பால் விற்பனை செய்ய திட்டம்: ஆவின்தமிழ்நாட்டுக்கு ஜூலை 16 வரை வெப்ப அலை எச்சரிக்கை!கரூர் இனாம் நில விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கலர் கலராக ரீல் சுத்துகிறார்கள்: அமைச்சர் ரமேஷ்24,050 அருகில் நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 516 புள்ளிகள் சரிவு!!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 62 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.30 ஆக நிறைவு!தில்லியில் சோனியா காந்தியை சந்தித்த வைகோ!
/
சேலம்

சேலம்- மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் ஜூலை 17 இல் பகுதி அளவில் ரத்து

தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சேலம்- மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் வரும் 17 ஆம் தேதி இரு மாா்க்கத்திலும் பகுதி அளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

News image

ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :15 ஜூலை 2026, 4:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக சேலம்- மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் வரும் 17 ஆம் தேதி இரு மாா்க்கத்திலும் பகுதி அளவில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட கரூரில் தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுகிறது. இதன் காரணமாக மயிலாடுதுறை- சேலம் விரைவு ரயில் வரும் 17ஆம் மயிலாடுதுறையில் இருந்து வீரராக்கியம் ரயில் நிலையம் வரை மட்டும் இயக்கப்படும். அதேசமயம் வீரராக்கியம் - சேலம் இடையே ஒரு பகுதி ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

மறுமாா்க்கத்தில் சேலம்- மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் வரும் 17 ஆம் தேதி சேலம்- கரூா் இடையே ரத்துசெய்யப்பட்டு, கரூரில் பிற்பகல் 3.40 மணிக்குப் புறப்பட்டு மயிலாடுதுறை வரை செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல, கோவையில் இருந்து இரவு 8 மணிக்கு புறப்படும் நாகா்கோவில் ரயில், வரும் 17 ஆம் தேதி திண்டுக்கல் மாா்க்கம் வழியாக போத்தனூா், பொள்ளாச்சி, பழனி வழியாக மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்படும். குறிப்பிட்ட நாளில் கோவை வடக்கு, பீளமேடு, சிங்காநல்லூா், இருகூா், சூலூா், சோமனூா், திருப்பூா், ஊத்துக்குளி, ஈரோடு, கொடுமுடி, புகளுா், கரூா், பாளையம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பராமரிப்புப் பணி: பாலக்காடு - திருச்சி ரயில் பகுதியாக ரத்து

பராமரிப்புப் பணி: பாலக்காடு - திருச்சி ரயில் பகுதியாக ரத்து

மறு அறிவிப்பு வரை அரக்கோணம் - சேலம் மெமு விரைவு ரயில் ரத்து: ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவிப்பு!

மறு அறிவிப்பு வரை அரக்கோணம் - சேலம் மெமு விரைவு ரயில் ரத்து: ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவிப்பு!

மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

தூத்துக்குடி- கச்சிகுடா விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

தூத்துக்குடி- கச்சிகுடா விரைவு ரயில் சேவையில் மாற்றம்

விடியோக்கள்

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தி ஒடிஸி படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது இதயம் முரளி ஸ்னீக் பீக்!

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”தவறு நடந்துள்ளது!” | செய்தியாளர்களின் சராமாரி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ரமேஷ் | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”முதல்வரால் செய்தியாளர்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது!”: நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK