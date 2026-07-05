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திருச்சி

மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

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ரயில்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 3:17 am IST

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பொறியியல் பணிகள் காரணமாக மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயிலானது (56700) வரும் 5, 6 ஆம் தேதிகளில் ஆடுதுறை - மயிலாடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருச்சி - ஆடுதுறை இடையே மட்டும் இயங்கும்.

இதேபோல மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை விரைவு ரயிலானது (16847) வரும் 5, 6 ஆம் தேதிகளில் மயிலாடுதுறை - ஆடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, ஆடுதுறை - செங்கோட்டை இடையே மட்டும் இயங்கும்.

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