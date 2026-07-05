பொறியியல் பணிகள் காரணமாக மயிலாடுதுறை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயிலானது (56700) வரும் 5, 6 ஆம் தேதிகளில் ஆடுதுறை - மயிலாடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருச்சி - ஆடுதுறை இடையே மட்டும் இயங்கும்.
இதேபோல மயிலாடுதுறை - செங்கோட்டை விரைவு ரயிலானது (16847) வரும் 5, 6 ஆம் தேதிகளில் மயிலாடுதுறை - ஆடுதுறை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, ஆடுதுறை - செங்கோட்டை இடையே மட்டும் இயங்கும்.
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