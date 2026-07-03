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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள்: சேலம் ரயில் இன்று பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சேலம்-மயிலாடுதுறை ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

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Updated On :4 ஜூலை 2026, 12:39 am IST

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பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சேலம்-மயிலாடுதுறை ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, மயிலாடுதுறை - சேலம் விரைவு ரயிலானது (16811) சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) வீரராக்கியம் - சேலம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதனால் இந்த ரயிலானது மயிலாடுதுறை - வீரராக்கியம் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுமாா்க்கமாக, சேலம்-மயிலாடுதுறை மெமு ரயிலானது (16812) சனிக்கிழமை சேலம் - கரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது கரூா் - மயிலாடுதுறை இடையே மட்டும் இயங்கும். பாலக்காடு - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) சனிக்கிழமை (ஜூலை 4) பாசூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது பாலக்காடு - பாசூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

காலதாமதம்: காரைக்குடி-திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56832) சனிக்கிழமை, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ஆகிய தேதிகளில் காரைக்குடியிலிருந்து 25 நிமிஷங்கள் தாமதமாகப் புறப்படும்.

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